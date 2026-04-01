Jeu de piste Enquête à Regnéville-sur-Mer Église Notre-Dame Regnéville-sur-Mer
Jeu de piste Enquête à Regnéville-sur-Mer Église Notre-Dame Regnéville-sur-Mer mardi 21 avril 2026.
Regnéville-sur-Mer
Jeu de piste Enquête à Regnéville-sur-Mer
Église Notre-Dame Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Enquête en famille à Regnéville-sur-Mer. .
Église Notre-Dame Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 accueil@tourisme-coutances.fr
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English : Jeu de piste Enquête à Regnéville-sur-Mer
L’événement Jeu de piste Enquête à Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-07 par Coutances Tourisme
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