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Jeu de piste Enquête à Regnéville-sur-Mer Église Notre-Dame Regnéville-sur-Mer

Jeu de piste Enquête à Regnéville-sur-Mer Église Notre-Dame Regnéville-sur-Mer

Jeu de piste Enquête à Regnéville-sur-Mer Église Notre-Dame Regnéville-sur-Mer mardi 21 avril 2026.

Lieu : Église Notre-Dame

Adresse : Route des Fours À Chaux

Ville : 50590 Regnéville-sur-Mer

Département : Manche

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Regnéville-sur-Mer

Jeu de piste Enquête à Regnéville-sur-Mer

Église Notre-Dame Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-21

Date(s) :
2026-04-21

Enquête en famille à Regnéville-sur-Mer.   .

Église Notre-Dame Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10  accueil@tourisme-coutances.fr

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English : Jeu de piste Enquête à Regnéville-sur-Mer

L’événement Jeu de piste Enquête à Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-07 par Coutances Tourisme

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