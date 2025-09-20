Jeu de piste « enquête au musée » Office du tourisme Intercommunal – Châteaubriant

Jeu de piste « enquête au musée » Office du tourisme Intercommunal – Châteaubriant samedi 20 septembre 2025.

Jeu de piste « enquête au musée » 20 et 21 septembre Office du tourisme Intercommunal – Châteaubriant Loire-Atlantique

02 40 28 20 90

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une mystérieuse photo annotée a récemment été envoyée à l’Office de Tourisme. Le message fait mention d’un coffre-fort, accessible à l’occasion de la Nuit des musées, dont le contenu pourrait révéler des secrets oubliés de la région. Menez l’enquête dans trois musées ; la Demeure Cadou à Louisfert, la Maison Huard à Châteaubriant et le Musée des Forges à Moisdon-la-Rivière.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre aux horaires d’ouverture des 3 musées intercommunaux (maison Huard, musée des forges et Demeure Cadou).

Office du tourisme Intercommunal – Châteaubriant 29 Place Charles de Gaulle 44110 Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 20 90 https://www.tourisme-chateaubriant.fr/ L’histoire de l’Office de Tourisme débute en 1942. Il est né à Châteaubriant, sous forme associative, se prénomme Syndicat d’Initiative.

Entre temps, en 1985, il change de statut et de nom en devenant Office de Tourisme. Une convention le lie à la collectivité et les deux jeunes partenaires s’accordent sur les missions attendues pour la suite de l’aventure : accueillir et informer les touristes, promouvoir le territoire, coordonner les partenaires touristiques locaux.

Puis, un nouveau chapitre s’ouvre en 2011 lorsque l’Office de Tourisme devient intercommunal. Et, parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la communauté de commune décide de réhabiliter l’ancien Hôtel des Postes, situé place Charles de Gaulle. En 2014, c’est officiel, l’Office de Tourisme Intercommunal emménage au numéro 29 ! Parking gratuit

Journées européennes du patrimoine 2025

CP OTI