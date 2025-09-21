Jeu de piste : « Enquête autour de la citadelle : entre pierres, histoire et traditions » Office de tourisme Intercommunal de Porto-Vecchio Porto-Vecchio

Jeu de piste : « Enquête autour de la citadelle : entre pierres, histoire et traditions » Dimanche 21 septembre, 10h30 Office de tourisme Intercommunal de Porto-Vecchio Corse-du-Sud

Pour les enfants de 6 à 14 ans – Accueil et encadrement par deux guides conférencières – Présence d’un adulte obligatoire – Prévoir de bonnes chaussures, une casquette et une gourde d’eau

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Avec l’association Girandulà, les enfants deviennent explorateurs d’un jour au coeur d’a Citadedda.

À travers un jeu d’observation, ludique et pédagogique, en équipes, ils apprendront à reconnaître les éléments architecturaux de la ville, du Moyen Âge à nos jours. Entre traditions et pratiques culturelles de l’extrême sud, cette immersion originale les invite à observer, analyser et photographier, tout en comprenant l’importance de préserver notre patrimoine.

Chaque mini-groupe disposera d’un livret et d’un appareil photo instantané.

Office de tourisme Intercommunal de Porto-Vecchio 20137 Porto-Vecchio Porto-Vecchio 20137 Corse-du-Sud Corse [{« type »: « phone », « value »: « 04 95 70 09 58 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@destination-sudcorse.com »}]

OTIPortivechju