Jeu de piste / enquête Sélestat

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

Il y a quelques semaines, un simple inventaire dans les réserves de la Bibliothèque a révélé un coffret égyptien ancien, scellé depuis des décennies et jamais répertorié officiellement.

Offert en 1971 par un certain colonel Lauer, le coffret aurait été découvert autour de 1860 sous l’égide du Service des Antiquités de l’Égypte. Lauer avait laissé une mise en garde glaçante ne jamais l’ouvrir, évoquant la présence possible de ricin et d’arsenic.

La découverte récente de cet écrin dans les réserves de la Bibliothèque attise la curiosité de la directrice, qui en fait briser le sceau pour en découvrir le contenu une statuette funéraire ancienne et mystérieuse.

Depuis, les événements se précipitent incidents étranges, phénomènes inexpliqués, malaise général… jusqu’à ce drame tragique la directrice de la Bibliothèque est retrouvée morte, dans des circonstances que personne ne parvient à expliquer. Certains parlent de malédiction, d’autres de fraude voire de manipulation.

S’il s’agit bien d’une malédiction, alors seul un rituel pourrait apaiser ce qui semble avoir été réveillé.

Serez-vous capable de découvrir la vérité et rétablir cette situation périlleuse ?

Plongez dans une soirée immersive, où l’Histoire, l’occulte et les secrets s’entremêlent au cœur même de la Bibliothèque Humaniste.

Un nouveau scénario imaginé par Comptoir du Crime.

Pour adultes. .

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 contact@bibliotheque-humaniste.fr

English :

Immerse yourself in an immersive evening, where history, the occult and secrets intertwine at the very heart of the Humanist Library. For adults

German :

Tauchen Sie ein in einen immersiven Abend, an dem Geschichte, Okkultes und Geheimnisse im Herzen der Humanistischen Bibliothek miteinander verschmelzen. Für Erwachsene

Italiano :

Immergetevi in una serata coinvolgente, dove storia, occulto e segreti si intrecciano nel cuore della Biblioteca Umanistica. Per gli adulti

Espanol :

Sumérjase en una velada envolvente, donde la historia, lo oculto y los secretos se entrecruzan en el corazón mismo de la Biblioteca Humanista. Para adultos

