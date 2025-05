JEU DE PISTE EUROPÉEN – maison de l’Europe bordeaux Bordeaux, 21 mai 2025 09:00, Bordeaux.

JEU DE PISTE EUROPÉEN Mercredi 21 mai, 11h00 maison de l’Europe bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-21T11:00:00+02:00 – 2025-05-21T14:00:00+02:00

Fin : 2025-05-21T11:00:00+02:00 – 2025-05-21T14:00:00+02:00

Jeu éducatif et participatif pour toute la famille à la découverte des Européennes et des Européens qui ont vécu et marqué l’histoire de Bordeaux.

Participation gratuite, sur inscription uniquement :

europebordeaux@gmail.com

maison de l'Europe bordeaux 1 place Jean Jaurès 33000 Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

