Jeu de Piste Exploration des Murs Blancs Pléneuf-Val-André

Jeu de Piste Exploration des Murs Blancs

1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2025-10-29 10:30:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

2025-10-29

Découvrez le patrimoine et l’histoire de la commune autour d’un jeu de piste en famille.

En petit groupe, explorez différents points emblématiques des Murs Blancs de façon ludique, à l’aide d’énigmes, jeux de réflexion et de recherches.

Les enfants sont sous la responsabilités des parents.

Durée estimée 1h30. Départ à 10:30. Inscription obligatoire.

Billetterie à venir. .

1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

