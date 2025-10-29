Jeu de Piste Exploration des Murs Blancs Pléneuf-Val-André
Jeu de Piste Exploration des Murs Blancs Pléneuf-Val-André mercredi 29 octobre 2025.
Jeu de Piste Exploration des Murs Blancs
1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 10:30:00
fin : 2025-10-29 12:00:00
Date(s) :
2025-10-29
Découvrez le patrimoine et l’histoire de la commune autour d’un jeu de piste en famille.
En petit groupe, explorez différents points emblématiques des Murs Blancs de façon ludique, à l’aide d’énigmes, jeux de réflexion et de recherches.
Les enfants sont sous la responsabilités des parents.
Durée estimée 1h30. Départ à 10:30. Inscription obligatoire.
Billetterie à venir. .
1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Jeu de Piste Exploration des Murs Blancs Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-09-10 par Pléneuf-Val-André Tourisme