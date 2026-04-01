Jeu de piste Exploration des Murs Blancs

1 Rue des Flots Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:30:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Découvrez le patrimoine et l’histoire de la commune autour d’un jeu de piste en famille.

En petit groupe, explorez différents points emblématiques des Murs Blancs de façon ludique, à l’aide d’énigmes, jeux de réflexion et de recherches.

Les enfants sont sous la responsabilités des parents. .

1 Rue des Flots Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

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English :

L’événement Jeu de piste Exploration des Murs Blancs Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor