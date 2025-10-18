JEU DE PISTE FAMILIAL TRÉSOR DE PIRATES Agde

5 Rue de la Fraternité Agde Hérault

À l’aide d’un livret, les enfants vont parcourir les collections du Musée à travers les aventures du corsaire agathois Claude Terrisse.

> Gratuit,

>À partir de 7ans

> Tarif d’entrée en vigueur pour les adultes

Informations 04.67.94.92.54

5 Rue de la Fraternité Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 92 54 musee.agathois@ville-agde.fr

English :

Discover the Museum through the adventures of Agatha privateer Claude Terrisse.

German :

Workshop zur Entdeckung des Museums anhand der Abenteuer des agathischen Korsaren Claude Terrisse.

Italiano :

Scoprite il Museo attraverso le avventure di Claude Terrisse, un corsaro di Agatha.

Espanol :

Descubra el Museo a través de las aventuras de Claude Terrisse, corsario de Agatha.

