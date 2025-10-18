JEU DE PISTE FAMILIAL TRÉSOR DE PIRATES Agde
JEU DE PISTE FAMILIAL TRÉSOR DE PIRATES
5 Rue de la Fraternité Agde Hérault
Atelier de découverte du Musée à travers les aventures du corsaire agathois Claude Terrisse.
À l’aide d’un livret, les enfants vont parcourir les collections du Musée à travers les aventures du corsaire agathois Claude Terrisse.
> Gratuit,
>À partir de 7ans
> Tarif d’entrée en vigueur pour les adultes
Informations 04.67.94.92.54
#vacancestoussaint .
5 Rue de la Fraternité Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 92 54 musee.agathois@ville-agde.fr
English :
Discover the Museum through the adventures of Agatha privateer Claude Terrisse.
German :
Workshop zur Entdeckung des Museums anhand der Abenteuer des agathischen Korsaren Claude Terrisse.
Italiano :
Scoprite il Museo attraverso le avventure di Claude Terrisse, un corsaro di Agatha.
Espanol :
Descubra el Museo a través de las aventuras de Claude Terrisse, corsario de Agatha.
