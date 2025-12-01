Jeu de piste Flocon le renne a disparu

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-01

Cette nuit pendant un vol d’entraînement, l’un des rennes les plus précieux du Père Noël, nommé Flocon, est tombé du traîneau au-dessus de la ville. En atterrissant, il s’est enfui dans les rues d’Orthez et a semé derrière lui des indices. Le traîneau doit être tiré par tous les rennes pour réussir son voyage dans le ciel. Aide le Père Noël à retrouver Flocon pour sauver Noël ! .

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83

English : Jeu de piste Flocon le renne a disparu

German : Jeu de piste Flocon le renne a disparu

Italiano :

Espanol : Jeu de piste Flocon le renne a disparu

L’événement Jeu de piste Flocon le renne a disparu Orthez a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Coeur de Béarn