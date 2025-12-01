Jeu de piste Flocon le renne a disparu Orthez
Jeu de piste Flocon le renne a disparu Orthez lundi 1 décembre 2025.
Jeu de piste Flocon le renne a disparu
Orthez Pyrénées-Atlantiques
Cette nuit pendant un vol d’entraînement, l’un des rennes les plus précieux du Père Noël, nommé Flocon, est tombé du traîneau au-dessus de la ville. En atterrissant, il s’est enfui dans les rues d’Orthez et a semé derrière lui des indices. Le traîneau doit être tiré par tous les rennes pour réussir son voyage dans le ciel. Aide le Père Noël à retrouver Flocon pour sauver Noël ! .
Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83
