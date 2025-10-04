Jeu de piste franco-allemand Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins Brest

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Dans le cadre de la journée de l’unité allemande et en partenariat avec la Maison de l’Allemagne.

Catastrophe ! Le célèbre prisonnier Vidocq s’est enfui de la prison où il était enfermé! Il a emporté avec lui un très gros trésor qui sera le vôtre si vous arrivez à le retrouver.

En solo ou en équipe. De 10 à 99 ans.

Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins 25 rue de Pontaniou Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne 0298008740 https://biblio.brest.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=219581 »}]

