Jeu de piste géant: Sainte-Suzanne d’hier et d’aujourd’hui Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes

Jeu de piste géant: Sainte-Suzanne d’hier et d’aujourd’hui

Rue Fouquet de la Varenne Cour de la Forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Pour le week-end de Pâques, le château de Sainte-Suzanne a concocté un itinéraire-jeu de découverte du patrimoine de la cité. Ludique et convivial, il associe les vues anciennes d’un lieu et sa physionomie actuelle. Votre mission retrouver par équipe les lieux photographiés il y a plus de 100 ans et découvrir en fin de parcours l’emplacement d’un énigmatique coffre. Saurez-vous convertir les pièces de monnaies découvertes en coffret de médaillons de chocolat marqués du blason de Sainte-Suzanne ?

Places limitées, sur inscription.

Tarifs 6€, 3€, gratuit (moins de 18 ans) .

