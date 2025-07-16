JEU DE PISTE GÉOLOGIE ET PAYSAGE AU SALAGOU Celles

JEU DE PISTE GÉOLOGIE ET PAYSAGE AU SALAGOU

Lac du Salagou défi et découverte !

Explorez les roches rouges et les paysages incroyables de ce site exceptionnel. Une aventure à ne pas manquer !

Partez à l’aventure au lac du Salagou !

Préparez-vous à une exploration pleine de surprises au cœur d’un paysage hors du commun.

Entre défis ludiques et découvertes géologiques, laissez-vous guider à travers les roches rouges, les formations spectaculaires et les secrets de ce site naturel classé.

Une immersion sensorielle et pédagogique dans un décor unique façonné par le temps, entre terre rouge, eaux calmes et panoramas à couper le souffle.

Curieux, sportifs ou amateurs de nature… une aventure pour tous, à vivre sans modération ! .

Celles 34700 Hérault Occitanie

English :

Lac du Salagou: challenge and discovery!

Explore the red rocks and incredible landscapes of this exceptional site. An adventure not to be missed!

German :

Lac du Salagou: Herausforderung und Entdeckung!

Erkunden Sie die roten Felsen und die unglaublichen Landschaften dieses außergewöhnlichen Ortes. Ein Abenteuer, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Italiano :

Lac du Salagou: sfida e scoperta!

Esplorate le rocce rosse e gli incredibili paesaggi di questo sito eccezionale. Un’avventura da non perdere!

Espanol :

Lac du Salagou: ¡desafío y descubrimiento!

Explore las rocas rojas y los increíbles paisajes de este lugar excepcional. ¡Una aventura que no debe perderse!

