Jeu de piste géo’loup’gique! Domaine de Menez Meur Hanvec

Début : 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-10-21 17:00:00

2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02

Amateurs de jeux, d’énigmes et de découvertes ? Les animateurs du domaine vous ont concocté deux nouveaux livrets-jeux à venir retirer à l’accueil pour explorer l’univers des loups et l’histoire géologique des monts d’Arrée.

Venez tester vos connaissances et découvrir le domaine en autonomie !

Envie de rester au chaud ? Le jeu de piste sur la géologie peut-être entièrement réalisé dans l’exposition Il était une fois en Armorique !

Tout public.

Sur inscription par téléphone au 02 98 68 81 71 ou par mail à domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr .

Domaine de Menez Meur 620 Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71

