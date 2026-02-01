Jeu de piste géo’loup’gique! Domaine de Menez Meur Hanvec

Jeu de piste géo’loup’gique!

Domaine de Menez Meur 620 Menez Meur Hanvec Finistère

Début : 2026-02-14 13:00:00

fin : 2026-03-01 16:00:00

Pour percer les secrets de Menez Meur, partez en famille pour des jeux de piste à travers le domaine ! Muni de votre carnet de route, votre défi sera de résoudre un certain nombre d’énigmes à votre rythme, de façon amusante et en totale autonomie.

Livrets-jeux à venir retirer à l’accueil pour explorer l’univers des loups et l’histoire géologique des monts d’Arrée.

Envie de rester au chaud ? Le jeu de piste sur la géologie peut-être entièrement réalisé dans l’exposition Il était une fois en Armorique !

– Tout public.

– Prévoir bottes et imperméable en cas de pluie.

– Sur inscription par téléphone au 02 98 68 81 71 ou par mail à domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr .

Domaine de Menez Meur 620 Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71

