Jeu de piste géo’loup’gique! Domaine de Menez Meur Hanvec

Domaine de Menez Meur 620 Menez Meur Hanvec Finistère
Début : 2026-02-14 13:00:00
fin : 2026-03-01 16:00:00
2026-02-14
Pour percer les secrets de Menez Meur, partez en famille pour des jeux de piste à travers le domaine ! Muni de votre carnet de route, votre défi sera de résoudre un certain nombre d’énigmes à votre rythme, de façon amusante et en totale autonomie.
Livrets-jeux à venir retirer à l’accueil pour explorer l’univers des loups et l’histoire géologique des monts d’Arrée.
Envie de rester au chaud ? Le jeu de piste sur la géologie peut-être entièrement réalisé dans l’exposition Il était une fois en Armorique !
– Tout public.
– Prévoir bottes et imperméable en cas de pluie.
– Sur inscription par téléphone au 02 98 68 81 71 ou par mail à domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr .
Domaine de Menez Meur 620 Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71
