Jeu de Piste Givré La Malédiction de Noël Belfort
Rue des Bons enfants Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2026-01-04
2025-12-21
Noël est en danger à Belfort ! Un grimoire oublié, découvert dans les archives de Belfort, révèle une terrible malédiction Le Lion de Belfort à été ensorcelé ! C’est à vous de jouer !
Plongez dans une enquête captivante à travers le centre-ville de Belfort. Analysez les témoignages et démasquez le coupable avant qu’il ne soit trop tard !
Comment participer ?
1 Récupérez votre planche d’enquête au Point Info du Mois Givré (Pont Carnot) ou sur notre site Internet à partir du 21 décembre.
2 Suivez les indices et interrogez les personnages grâce aux QR codes.
3 Résolvez l’énigme et dénoncez le coupable pour sauver Noël ! .
