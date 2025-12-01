Jeu de Piste Givré La Malédiction de Noël Belfort

Jeu de Piste Givré La Malédiction de Noël

Rue des Bons enfants Belfort Territoire de Belfort

Noël est en danger à Belfort ! Un grimoire oublié, découvert dans les archives de Belfort, révèle une terrible malédiction Le Lion de Belfort à été ensorcelé ! C’est à vous de jouer !

Plongez dans une enquête captivante à travers le centre-ville de Belfort. Analysez les témoignages et démasquez le coupable avant qu’il ne soit trop tard !

Comment participer ?

1 Récupérez votre planche d’enquête au Point Info du Mois Givré (Pont Carnot) ou sur notre site Internet à partir du 21 décembre.

2 Suivez les indices et interrogez les personnages grâce aux QR codes.

3 Résolvez l’énigme et dénoncez le coupable pour sauver Noël ! .

Rue des Bons enfants Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

