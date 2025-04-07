Jeu de piste gourmand et chasse au trésor La Perrotine Saint-Pierre-d’Oléron

Jeu de piste gourmand et chasse au trésor

La Perrotine Allée de Fort-Royer Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

6-16 ans, étudiants, famille nombreuses (2 tarifs réduits à partir de 3 enfants payants), Explore Oléron, Guide du Routard

Début : Mercredi 2025-04-07

fin : 2025-08-31

2025-04-07 2025-07-07 2025-10-20

Jeu de piste gourmand et chasse au trésor, pour tous les âges. Le mercredi pendant les vacances scolaires. Sur réservation.

La Perrotine Allée de Fort-Royer Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 06 48 sitedefortroyer@gmail.com

English :

Gourmet treasure hunt for all ages. Wednesdays during school vacations. Reservations required.

German :

Gourmet-Schnitzeljagd und Schatzsuche, für alle Altersgruppen. Mittwochs während der Schulferien. Nach vorheriger Reservierung.

Italiano :

Caccia al tesoro gastronomica per tutte le età. Il mercoledì durante le vacanze scolastiche. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Búsqueda del tesoro gastronómica para todas las edades. Los miércoles durante las vacaciones escolares. Es necesario reservar.

