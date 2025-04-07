Jeu de piste gourmand et chasse au trésor La Perrotine Saint-Pierre-d’Oléron
Jeu de piste gourmand et chasse au trésor La Perrotine Saint-Pierre-d’Oléron lundi 7 avril 2025.
Jeu de piste gourmand et chasse au trésor
La Perrotine Allée de Fort-Royer Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
6-16 ans, étudiants, famille nombreuses (2 tarifs réduits à partir de 3 enfants payants), Explore Oléron, Guide du Routard
Début : Mercredi 2025-04-07
fin : 2025-08-31
2025-04-07 2025-07-07 2025-10-20
Jeu de piste gourmand et chasse au trésor, pour tous les âges. Le mercredi pendant les vacances scolaires. Sur réservation.
La Perrotine Allée de Fort-Royer Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 06 48 sitedefortroyer@gmail.com
English :
Gourmet treasure hunt for all ages. Wednesdays during school vacations. Reservations required.
German :
Gourmet-Schnitzeljagd und Schatzsuche, für alle Altersgruppen. Mittwochs während der Schulferien. Nach vorheriger Reservierung.
Italiano :
Caccia al tesoro gastronomica per tutte le età. Il mercoledì durante le vacanze scolastiche. Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Búsqueda del tesoro gastronómica para todas las edades. Los miércoles durante las vacaciones escolares. Es necesario reservar.
