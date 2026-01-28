Jeu de piste gourmand et chasse au trésor La Perrotine Saint-Pierre-d’Oléron
Jeu de piste gourmand et chasse au trésor La Perrotine Saint-Pierre-d’Oléron mercredi 11 février 2026.
Jeu de piste gourmand et chasse au trésor
La Perrotine Allée de Fort-Royer Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-02-11 09:30:00
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-02-11
Jeu de piste gourmand et chasse au trésor, pour tous les âges. Le mercredi pendant les vacances scolaires. Sur réservation.
La Perrotine Allée de Fort-Royer Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 06 48 sitedefortroyer@gmail.com
Gourmet treasure hunt for all ages. Wednesdays during school vacations. Reservations required.
L'événement Jeu de piste gourmand et chasse au trésor Saint-Pierre-d'Oléron a été mis à jour le 2026-01-28