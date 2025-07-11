Jeu de piste Habiter le vide Cholet

Jeu de piste Habiter le vide Cholet vendredi 15 août 2025.

Jeu de piste Habiter le vide

27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-08-15 14:00:00

fin : 2025-08-15 18:00:00

2025-08-15

Le musée propose aux enfants à partir de 7 ans de résoudre les énigmes et casse-tête et de découvrir ainsi l’exposition de Julien Gorgeart tout en s’amusant.

Entrée gratuite pour les enfants et un accompagnateur.

27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr

English :

The museum invites children aged 7 and over to solve riddles and puzzles and discover Julien Gorgeart’s exhibition in a fun way.

Free admission for children and an accompanying adult.

Information: 02 72 77 23 22

German :

Das Museum bietet Kindern ab 7 Jahren die Möglichkeit, Rätsel und Puzzles zu lösen und so die Ausstellung von Julien Gorgeart auf spielerische Weise zu entdecken.

Der Eintritt ist für Kinder und eine Begleitperson kostenlos.

Infos unter 02 72 77 23 22

Italiano :

Il museo invita i bambini a partire dai 7 anni a risolvere indovinelli ed enigmi e a scoprire la mostra di Julien Gorgeart in modo divertente.

L’ingresso è gratuito per i bambini e un adulto accompagnatore.

Informazioni al numero 02 72 77 23 22

Espanol :

El museo invita a los niños a partir de 7 años a resolver los enigmas y rompecabezas y descubrir de forma divertida la exposición de Julien Gorgeart.

La entrada es gratuita para los niños y un adulto acompañante.

Información en el 02 72 77 23 22

