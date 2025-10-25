Jeu de piste Halloween Brive-la-Gaillarde

Jeu de piste Halloween Brive-la-Gaillarde samedi 25 octobre 2025.

Jeu de piste Halloween

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Défis tes amis ou démontre la solidité de votre groupe de petit à sage.

Viens découvrir Halloween depuis ses origines à ce qu’il est aujourd’hui en passant par ses adaptations.

Ce jeu se déroule à travers toute la ville.

Infos: Instagram: @jeudepistehalloween_brive .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

