Jeu de piste Halloween La Couvertoirade
samedi 17 octobre 2026 · La Couvertoirade
Informations pratiques
La Couvertoirade
Jeu de piste Halloween
La Couvertoirade Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-17
Petit meutre à la Couvertoirade
Les créatures d’Halloween ont besoin de toi pour résoudre le mystère de la mort du fantôme Eli !
Livret-jeu sur demande
Tous les jours 10h-12h à 14h-17h. .
La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 59 tourisme@lacouvertoirade.com
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English :
Small murder at Couvertoirade
L’événement Jeu de piste Halloween La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-06-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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