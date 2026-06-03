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Jeu de piste Halloween La Couvertoirade

samedi 17 octobre 2026 · La Couvertoirade

Jeu de piste Halloween La Couvertoirade

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Ville
12230 La Couvertoirade
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

La Couvertoirade

Jeu de piste Halloween

La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-10-17

Petit meutre à la Couvertoirade
Les créatures d’Halloween ont besoin de toi pour résoudre le mystère de la mort du fantôme Eli !
Livret-jeu sur demande
Tous les jours 10h-12h à 14h-17h.   .

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 59  tourisme@lacouvertoirade.com

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English :

Small murder at Couvertoirade

L’événement Jeu de piste Halloween La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-06-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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