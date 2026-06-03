Informations pratiques

La Couvertoirade

Jeu de piste Halloween

La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-17

Petit meutre à la Couvertoirade

Les créatures d’Halloween ont besoin de toi pour résoudre le mystère de la mort du fantôme Eli !

Livret-jeu sur demande

Tous les jours 10h-12h à 14h-17h. .

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 59 tourisme@lacouvertoirade.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Small murder at Couvertoirade

L’événement Jeu de piste Halloween La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-06-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)