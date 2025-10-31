Jeu de piste Halloween Médiathèque Le MIX Mourenx

Jeu de piste Halloween Médiathèque Le MIX Mourenx vendredi 31 octobre 2025.

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Saurez-vous relever les défis et éviter les pièges tendus par les monstres de la section jeunesse ? Rires, frissons et gourmandises vous attendent !   .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80  contact@le-mix.fr

