Jeu de piste Hallowwen Gavaudun

Jeu de piste Hallowwen Gavaudun vendredi 31 octobre 2025.

Jeu de piste Hallowwen

En face de l’école publique Gavaudun Lot-et-Garonne

Jeu de piste Halloween organisé par le Centre de Découverte de la Nature et du Patrimoine, avec la participation d’un magicien de la troupe Le Goupil (également présent sur le spectacle de feu de la soirée médiévale, le soir du 31 octobre à 20h)

Inscription directement sur place.

Buvette et petite restauration sur place. .

En face de l’école publique Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine cdnp47@gmail.com

English : Jeu de piste Hallowwen

Halloween treasure hunt organized by the Centre de Découverte de la Nature et du Patrimoine, with the participation of a magician from the troupe Le Goupil (also present at the medieval evening fire show, on the evening of October 31st at 8pm)

Registration directly on site.

German : Jeu de piste Hallowwen

Halloween-Schnitzeljagd, organisiert vom Centre de Découverte de la Nature et du Patrimoine, mit der Teilnahme eines Zauberers der Truppe Le Goupil (der auch bei der Feuershow des mittelalterlichen Abends am Abend des 31. Oktober um 20 Uhr zu sehen ist)

Anmeldung direkt vor Ort.

Italiano :

Caccia al tesoro di Halloween organizzata dal Centre de Découverte de la Nature et du Patrimoine, con la partecipazione di un mago della compagnia Le Goupil (che parteciperà anche allo spettacolo del fuoco nella serata medievale del 31 ottobre alle 20.00)

Iscrizioni direttamente sul posto.

Espanol : Jeu de piste Hallowwen

Búsqueda del tesoro de Halloween organizada por el Centre de Découverte de la Nature et du Patrimoine, con la participación de un mago de la compañía Le Goupil (que también participará en el espectáculo de fuego de la noche medieval del 31 de octubre a las 20:00 h)

Inscripciones directamente in situ.

