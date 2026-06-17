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JEU DE PISTE HISTORIQUE Salle des Fêtes Chevigny-en-Valière

JEU DE PISTE HISTORIQUE Salle des Fêtes Chevigny-en-Valière samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : Place Salomon

Ville : 21200 Chevigny-en-Valière

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Chevigny-en-Valière

JEU DE PISTE HISTORIQUE

Salle des Fêtes Place Salomon Chevigny-en-Valière Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Jeu de Piste Historique en se promenant dans Chevigny en Valière aller à la rencontre de son histoire en visitant certains de ces lieux historiques.   .

Salle des Fêtes Place Salomon Chevigny-en-Valière 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 88 38 03  gildub@orange.fr

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English : JEU DE PISTE HISTORIQUE

L’événement JEU DE PISTE HISTORIQUE Chevigny-en-Valière a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1