JEU DE PISTE HISTORIQUE Salle des Fêtes Chevigny-en-Valière
JEU DE PISTE HISTORIQUE Salle des Fêtes Chevigny-en-Valière samedi 19 septembre 2026.
Chevigny-en-Valière
JEU DE PISTE HISTORIQUE
Salle des Fêtes Place Salomon Chevigny-en-Valière Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Jeu de Piste Historique en se promenant dans Chevigny en Valière aller à la rencontre de son histoire en visitant certains de ces lieux historiques. .
Salle des Fêtes Place Salomon Chevigny-en-Valière 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 88 38 03 gildub@orange.fr
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English : JEU DE PISTE HISTORIQUE
L’événement JEU DE PISTE HISTORIQUE Chevigny-en-Valière a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1