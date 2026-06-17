JEU DE PISTE HISTORIQUE Salle des Fêtes Chevigny-en-Valière

Chevigny-en-Valière

JEU DE PISTE HISTORIQUE

Salle des Fêtes Place Salomon Chevigny-en-Valière Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Jeu de Piste Historique en se promenant dans Chevigny en Valière aller à la rencontre de son histoire en visitant certains de ces lieux historiques. .

Salle des Fêtes Place Salomon Chevigny-en-Valière 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 88 38 03 gildub@orange.fr

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English : JEU DE PISTE HISTORIQUE

L’événement JEU DE PISTE HISTORIQUE Chevigny-en-Valière a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1