Jeu de piste historique, Eglise Saint-Pierre, Norroy-le-Veneur

Informations pratiques

Jeu de piste historique 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre Moselle

10 personnes maximum pour chaque groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez, en vous amusant, l’histoire de l’église de Norroy-Plesnois

Le jeu de piste se déroule à l’intérieur et à l’extérieur de l’église.

Un petit livret « d’aide » sera remis à chaque participant. Un membre de l’association accompagnera chaque groupe. Vous devrez résoudre des éngmes concernant l’église. A chaque énigme résolue, vous découvrirez plusieurs lettres. Au final, vous pourrez composer une phrase qui vous permettra d’ouvrir un coffre placé dans le choeur.

Eglise Saint-Pierre 22 Grand’rue 57140 Norroy-le Veneur Norroy-le-Veneur 57140 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « michele.paul57140@gmail.fr »}]

Jeu de piste historique

Association l’Eglise de Norroy-Plesnois d’hier à aujourd’hui ©