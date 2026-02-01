Jeu de Piste Il était une fois Sables-d’Or-Les-Pins

marches de l’esplanade Fréhel Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

Trouvez l’emplacement du trésor caché en parcourant la station climatique de Sables-D’or-les-Pins

Limité à 5 équipes. A partir de 10 Ans. Durée 2h. .

marches de l’esplanade Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

L’événement Jeu de Piste Il était une fois Sables-d’Or-Les-Pins Fréhel a été mis à jour le 2026-02-02 par Syndicat des Caps