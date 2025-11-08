Jeu de piste intergalactique à l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO® Saint-Quentin

Jeu de piste intergalactique à l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO® Saint-Quentin samedi 8 novembre 2025.

Jeu de piste intergalactique à l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO®

14 Rue de la Sellerie Saint-Quentin Aisne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Devenez des agents secrets le temps de ce jeu de piste au coeur de l’exposition !

Tout au long de la journée, vous suivrez les traces de brillants chercheurs pour relever des défis, décoder des messages spatiaux, et résoudre des énigmes cosmologiques… Chaque indice vous rapprochera d’une incroyable révélation scientifique. Un jeu de piste ludique et pédagogique, conçu pour éveiller la curiosité, stimuler l’esprit d’équipe et plonger petits et grands dans l’univers fascinant des sciences de l’espace.

Prêts à embarquer pour une mission à la frontière du réel et de l’imaginaire ? Il n’y a qu’un mot d’ordre explorer, découvrir, s’amuser !

À partir de 8 ans en famille.

De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

5 sessions d’1 heure.

Tarif droit d’entrée du jour.

Galerie Saint-Jacques, 14 rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin.

Devenez des agents secrets le temps de ce jeu de piste au coeur de l’exposition !

Tout au long de la journée, vous suivrez les traces de brillants chercheurs pour relever des défis, décoder des messages spatiaux, et résoudre des énigmes cosmologiques… Chaque indice vous rapprochera d’une incroyable révélation scientifique. Un jeu de piste ludique et pédagogique, conçu pour éveiller la curiosité, stimuler l’esprit d’équipe et plonger petits et grands dans l’univers fascinant des sciences de l’espace.

Prêts à embarquer pour une mission à la frontière du réel et de l’imaginaire ? Il n’y a qu’un mot d’ordre explorer, découvrir, s’amuser !

À partir de 8 ans en famille.

De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

5 sessions d’1 heure.

Tarif droit d’entrée du jour.

Galerie Saint-Jacques, 14 rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin. .

14 Rue de la Sellerie Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 97 64

English :

Become a secret agent for the duration of this treasure hunt in the heart of the exhibition!

Throughout the day, you’ll follow in the footsteps of brilliant researchers as they take on challenges, decode space messages and solve cosmological riddles? Each clue will bring you closer to an incredible scientific revelation. A fun, educational treasure hunt designed to arouse curiosity, stimulate team spirit and immerse young and old alike in the fascinating world of space science.

Ready to embark on a mission at the frontier of reality and imagination? Explore, discover and have fun!

Ages 8 and up with the whole family.

10.30am to 12.30pm and 2pm to 6pm.

5 sessions of 1 hour.

Price: daily admission fee.

Galerie Saint-Jacques, 14 rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin.

German :

In der Ausstellung werden Sie zu Geheimagenten!

Den ganzen Tag über folgen Sie den Spuren brillanter Forscher, um Herausforderungen anzunehmen, Weltraumbotschaften zu entschlüsseln und kosmologische Rätsel zu lösen? Jeder Hinweis führt Sie näher an eine unglaubliche wissenschaftliche Enthüllung heran. Eine spielerische und pädagogische Schnitzeljagd, die die Neugier weckt, den Teamgeist fördert und Jung und Alt in die faszinierende Welt der Weltraumwissenschaften eintauchen lässt.

Sind Sie bereit, sich auf eine Mission an der Grenze zwischen Realität und Fantasie zu begeben? Es gibt nur ein Motto: Erforschen, entdecken, Spaß haben!

Ab 8 Jahren mit der ganzen Familie.

Von 10:30 bis 12:30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

5 Sitzungen von 1 Stunde.

Preis: Tageseintrittsgebühr.

Galerie Saint-Jacques, 14 rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin.

Italiano :

Diventate un agente segreto per tutta la durata di questa caccia al tesoro nel cuore della mostra!

Nel corso della giornata, seguirete le tracce di brillanti ricercatori mentre affrontano sfide, decodificano messaggi spaziali e risolvono enigmi cosmologici? Ogni indizio vi avvicinerà a un’incredibile rivelazione scientifica. Una caccia al tesoro divertente ed educativa, pensata per suscitare curiosità, stimolare lo spirito di squadra e immergere grandi e piccini nell’affascinante mondo della scienza spaziale.

Pronti a partire per una missione alla frontiera tra realtà e fantasia? C’è solo una cosa da ricordare: esplorare, scoprire e divertirsi!

A partire dagli 8 anni con tutta la famiglia.

Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.

5 sessioni di 1 ora.

Prezzo: biglietto d’ingresso per la giornata.

Galerie Saint-Jacques, 14 rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin.

Espanol :

Conviértase en agente secreto durante esta búsqueda del tesoro en el corazón de la exposición

A lo largo de todo el día, seguirá los pasos de brillantes investigadores que se enfrentarán a desafíos, descifrarán mensajes espaciales y resolverán enigmas cosmológicos? Cada pista le acercará a una increíble revelación científica. Una divertida y educativa búsqueda del tesoro diseñada para despertar la curiosidad, estimular el espíritu de equipo y sumergir a grandes y pequeños en el fascinante mundo de la ciencia espacial.

¿Listo para embarcarte en una misión en la frontera entre la realidad y la fantasía? Sólo hay que recordar una cosa: ¡explorar, descubrir y divertirse!

A partir de 8 años con toda la familia.

De 10:30 a 12:30 y de 14:00 a 18:00 h.

5 sesiones de 1 hora.

Precio: entrada para todo el día.

Galerie Saint-Jacques, 14 rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin.

L’événement Jeu de piste intergalactique à l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO® Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-10-20 par OT du Saint-Quentinois