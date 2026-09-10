Jeu de piste intergénérationnel : le mystère de la valise oubliée pour la semaine bleue Lauzerte
samedi 10 octobre 2026 · Lauzerte
Informations pratiques
Lauzerte
Jeu de piste intergénérationnel : le mystère de la valise oubliée pour la semaine bleue
place des cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 15:30:00
fin : 2026-10-10 17:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Explorez le village pour trouver le code de la valise oubliée ! Une aventure à vivre entre génération pour se retrouver, échanger, transmettre et partager ce moment convivial et ludique.
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place des cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 s.communal@lauzerte.fr
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English : Jeu de piste intergénérationnel : le mystère de la valise oubliée pour la semaine bleue
Explore the village to find the code for the forgotten suitcase! An adventure for all ages to come together, connect, learn from one another, and share this fun and friendly experience.
L’événement Jeu de piste intergénérationnel : le mystère de la valise oubliée pour la semaine bleue Lauzerte a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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