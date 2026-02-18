Jeu de piste Invasion aux jardins de la Saline ! Jeu de piste Invasion aux jardins de la Saline ! Arc-et-Senans

Jeu de piste Invasion aux jardins de la Saline !

Jeu de piste Invasion aux jardins de la Saline ! D17 Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 15:00:00

fin : 2026-04-25 16:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-16 2026-04-25

Une nouvelle espèce invasive a été détectée dans les jardins de la Saline royale. Cette espèce se répand rapidement et menace de déséquilibrer l’écosystème local.

En équipe, vous serez chargés d’enquêter sur la faune et la flore de la Saline royale en identifiant les espèces présentes (plantes, insectes, oiseaux, etc.) Une fois l’espèce invasive identifiée, vous pourrez constituer un code afin d’ouvrir un coffre.

Mardi 14 avril à 14h30, jeudi 16 avril à 14h30 et samedi 25 avril à 15h.

Durée: 1h-1h30

Merci de vous présenter à l’accueil-billetterie 15 min en avance.

Activité à réaliser en groupe à partir de 2 personnes. (Il est possible de passer plusieurs réservations pour un même groupe).

Le billet Invasion aux jardins ne donne pas accès aux musées et aux expositions.

Vous avez la possibilité de réserver votre droit d’entrée en complément au tarif réduit.

Tout public à partir de 7 ans.

Les personnes mineures doivent être accompagnées par un adulte durant toute l’activité.

Activité en extérieur, prévoir une tenue adapté.

L’activité est maintenue même en cas d’intempéries (annulation en cas de risque majeur). .

Jeu de piste Invasion aux jardins de la Saline ! D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 54 45 00 billetterie@salineroyale.com

