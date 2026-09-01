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AGENDA · Pierrelatte

Jeu de piste – Journées Européennes du Patrimoine Départ de l’Office de tourisme Pierrelatte

samedi 19 septembre 2026 · Départ de l'Office de tourisme · Pierrelatte

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Départ de l'Office de tourisme
Adresse
2bis Avenue Jean Perrin
Ville
26700 Pierrelatte
Département
Drôme
Tarif

Pierrelatte

Jeu de piste – Journées Européennes du Patrimoine

Départ de l’Office de tourisme 2bis Avenue Jean Perrin Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine, c’est l’occasion de redécouvrir sa ville ! Pierrelatte vous invite à remonter le temps ! De l’époque contemporaine au Moyen-Age, découvrez l’histoire de la ville à travers 10 bâtiments.
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Départ de l’Office de tourisme 2bis Avenue Jean Perrin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98  contact@drome-sud-provence.com

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English :

European Heritage Days are a chance to rediscover your city! Pierrelatte invites you to take a trip back in time! From modern times to the Middle Ages, discover the town’s history through 10 buildings.

L’événement Jeu de piste – Journées Européennes du Patrimoine Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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