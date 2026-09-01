Jeu de piste – Journées Européennes du Patrimoine Départ de l’Office de tourisme Pierrelatte
samedi 19 septembre 2026 · Départ de l'Office de tourisme · Pierrelatte
Informations pratiques
Pierrelatte
Jeu de piste – Journées Européennes du Patrimoine
Départ de l’Office de tourisme 2bis Avenue Jean Perrin Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées Européennes du Patrimoine, c’est l’occasion de redécouvrir sa ville ! Pierrelatte vous invite à remonter le temps ! De l’époque contemporaine au Moyen-Age, découvrez l’histoire de la ville à travers 10 bâtiments.
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Départ de l’Office de tourisme 2bis Avenue Jean Perrin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
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English :
European Heritage Days are a chance to rediscover your city! Pierrelatte invites you to take a trip back in time! From modern times to the Middle Ages, discover the town’s history through 10 buildings.
L’événement Jeu de piste – Journées Européennes du Patrimoine Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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