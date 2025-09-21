Jeu de piste : la Chasse aux Escargots ! Place du Général de Monsabert Hastingues

Jeu de piste : la Chasse aux Escargots ! Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Place du Général de Monsabert Landes

Gratuit. Sans réservation. Rendez-vous à la mairie pour les consignes. Prévoyez un stylo et de bonnes chaussures.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le jeu de piste des escargots patrimoniaux – Hastingues

À Hastingues, les escargots ne sortent pas que les jours de pluie…

Ils surgissent pour les Journées du Patrimoine, et pas n’importe lesquels : ce sont de vrais escargots patrimoniaux !

Leur mission ?

Faire découvrir aux petits comme aux grands la physionomie d’Hastingues autrefois.

Chaque escargot s’est caché devant un bâtiment qui, jadis, avait une toute autre fonction…

À vous de les retrouver et de deviner quel métier ou quelle activité s’y déroulait !

Un vrai jeu de piste à travers le temps, plein de surprises !

Infos pratiques

À partir de 3 ans… et jusqu’à pas d’âge !

Activité en autonomie, sous la responsabilité des parents.

Sans réservation : il suffit de venir et de jouer.

Chaque participant repartira, s’il relève le défi, avec le très convoité Diplôme du Chasseur d’Escargots !

Une activité ludique, pédagogique et familiale pour explorer le patrimoine autrement.

Place du Général de Monsabert 1 place du Général de Monsabert, 40300 Hastingues Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 73 68 66 https://hastingues.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mairie de Hastingues