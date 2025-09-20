Jeu de Piste La clé des vestiges Pluvigner

Parking de l'église Pluvigner Morbihan

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025

Au XXe siècle, au cœur de Pluvigner, un monument a disparu, mais ses vestiges subsistent.

On raconte que sa plus ancienne pierre a été sauvée de la destruction et qu’elle serait cachée.

Mais quel est ce lieu ? Et où est cette pierre ?

Mène l’enquête à la découverte de son histoire et retrouve la mystérieuse pierre ! .

