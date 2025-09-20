Jeu de Piste La Maison du Textile Fresnoy-le-Grand

Jeu de Piste 20 et 21 septembre La Maison du Textile Aisne

Limité à 6 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Partez à l’aventure en famille ou entre amis à la Maison du Textile pour résoudre le mystère de la tapisserie disparue ! En équipe, explorez les recoins du musée, suivez les indices et déchiffrez les énigmes pour retrouver ce précieux artefact.

Un jeu de piste captivant qui vous plonge dans l’histoire du textile tout en vous offrant un moment convivial et ludique. Saurez-vous résoudre le mystère avant qu’il ne soit trop tard ?

La Maison du Textile 54 rue Roger Salengro – 02230 Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne Hauts-de-France 03 23 09 02 74 http://www.ot-vermandois.com [{« type »: « phone », « value »: « 03.23.09.02.74 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondutextile@cc-vermandois.com »}] La Maison du Textile est située dans une partie d’une ancienne entreprise textile nommée « La Filandière ». Dans l’atelier de tissage à bras Jacquard, 28 métiers à tisser classés au titre des Monuments Historiques vous attendent, ainsi qu’une reconstitution d’une maison de tisserands.

