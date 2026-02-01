Jeu de piste La pépite des guides de Normandie Place Saint-Pierre Caen

Jeu de piste La pépite des guides de Normandie

Place Saint-Pierre Cour de l’Hôtel d’Escoville Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21 16:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Pour la Journée Internationale des Guides, les Guides de Normandie vous offrent un jeu de piste pour découvrir un lieu mystère dans la ville de Caen et découvrir leur métier !

Au programme 4 défis, qui vous feront découvrir la ville et le métier de guide conférencier, avec un objectif atteindre un magnifique lieu caché dans la ville de Caen !

Comment les guides préparent-ils leurs visites ? Comment repèrent-ils les sites ? Comment adaptent-ils leur discours à leur public ? … A vous de vous glisser dans leur peau pour réussir votre quête !

Durée 1h30, Créneau de départ au choix, A partir de 8 ans, 2 km .

Place Saint-Pierre Cour de l’Hôtel d’Escoville Caen 14000 Calvados Normandie +33 7 67 11 20 97 guidesdenormandie@gmail.com

English : Jeu de piste La pépite des guides de Normandie

For International Guide Day, the Guides of Normandy are offering you a treasure hunt to discover a mystery location in the city of Caen and find out more about their profession!

