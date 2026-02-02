Jeu de piste La potion magique des irréductibles gaulois Erquy

Jeu de piste La potion magique des irréductibles gaulois

Parking du Lourtuais Erquy Côtes-d'Armor

Début : 2026-03-02 14:00:00

fin : 2026-03-02 16:00:00

2026-03-02

Par Toutatis ! Depuis la pointe du Cap, des pavillons ennemis sont en approche… Astérix et Obélix sont en voyage. Le sort du village gaulois est entre vos mains. En arpentant le Cap d’Erquy, vous devrez faire preuve de réflexion, de logique, d’orientation et d’habileté pour trouver les ingrédients entrant dans la composition de la potion magique .

A partir de 10 ans . Limité à 5 équipes. Prendre un gobelet par participant .

Parking du Lourtuais Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne

