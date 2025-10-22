Jeu de piste La prisonière de Melgven Concarneau

Jeu de piste La prisonière de Melgven Concarneau mercredi 22 octobre 2025.

Jeu de piste La prisonière de Melgven

Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Nouveau, les Archi Kurieux arrivent à Melgven ! Entre chasse au trésor et escape game, participez à leurs rendez-vous qui vous feront découvrir Melgven tout en s’amusant !

Organisé par les Archikurieux.

A partir de 8 ans.

Réservation à l’Office de Tourisme ou en ligne. .

Concarneau 29140 Finistère Bretagne +33 6 41 57 78 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jeu de piste La prisonière de Melgven Concarneau a été mis à jour le 2025-10-09 par OTC CCA