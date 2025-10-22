Jeu de piste La prisonière de Melgven Concarneau
Jeu de piste La prisonière de Melgven
Concarneau Finistère
Début : 2025-10-22 14:00:00
2025-10-22
Nouveau, les Archi Kurieux arrivent à Melgven ! Entre chasse au trésor et escape game, participez à leurs rendez-vous qui vous feront découvrir Melgven tout en s’amusant !
Organisé par les Archikurieux.
A partir de 8 ans.
Réservation à l’Office de Tourisme ou en ligne. .
Concarneau 29140 Finistère Bretagne +33 6 41 57 78 60
