JEU DE PISTE « LA REVANCHE DES SIMIOTS »

10 Allée de la Liberté Saint-André Pyrénées-Orientales

Tarif : 3 – 3 – 3

Tarif enfant

Début : Lundi 2025-10-03 09:30:00

fin : 2025-10-03 10:30:00

2025-10-03 2025-10-24

Les Simiots sont de retour ! Partez en famille sur leurs traces à travers un jeu de piste palpitant mêlant énigmes et légendes médiévales.

Au départ de la maison de l’art roman de St André. Sur réservation.

English :

The Simiots are back! Follow in their footsteps with the whole family in a thrilling treasure hunt combining riddles and medieval legends.

Leaving from the Maison de l’Art Roman in St André. Reservations required.

German :

Die Simiots sind wieder da! Begeben Sie sich mit der ganzen Familie auf ihre Spuren in einer spannenden Schnitzeljagd, die Rätsel und mittelalterliche Legenden miteinander verbindet.

Startpunkt ist das Haus der romanischen Kunst in St. André. Mit Reservierung.

Italiano :

I Simioti sono tornati! Seguite le loro orme con tutta la famiglia in un’avvincente caccia al tesoro che unisce indovinelli e leggende medievali.

Partenza dalla Maison de l’Art Roman di St André. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

¡Vuelven los Simiots! Siga sus pasos con toda la familia en una emocionante búsqueda del tesoro que combina acertijos y leyendas medievales.

Salida de la Maison de l’Art Roman de St André. Es necesario reservar.

