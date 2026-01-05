Jeu de piste La valise égarée Place de la Mairie Saint-Laurent-de-Neste

Jeu de piste La valise égarée

Place de la Mairie Office de tourisme Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-02-09

Une valise fermée.

Un cadenas à décoder.

4 personnages.

Il ne manque plus que vous !

Venez jouer en famille et tenter d’ouvrir la mystérieuse valise ! Si vous y parvenez, un cadeau vous attend !

Livret à retirer à l’Office de tourisme (2 €) du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

.

Place de la Mairie Office de tourisme Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30 tourisme@neste-barousse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A locked suitcase.

A padlock to decode.

4 characters.

All that’s missing is you!

Come and play as a family and try to open the mysterious suitcase! If you succeed, a gift awaits you!

Booklet available from the Tourist Office (2 ?) Monday to Friday, 9am to 12pm and 2pm to 5pm.

L’événement Jeu de piste La valise égarée Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-01-02 par OT de Neste-Barousse|CDT65