Jeu de piste La valise égarée Place de la Mairie Saint-Laurent-de-Neste
Jeu de piste La valise égarée Place de la Mairie Saint-Laurent-de-Neste lundi 9 février 2026.
Jeu de piste La valise égarée
Place de la Mairie Office de tourisme Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-09
fin : 2026-03-06
2026-02-09
Une valise fermée.
Un cadenas à décoder.
4 personnages.
Il ne manque plus que vous !
Venez jouer en famille et tenter d’ouvrir la mystérieuse valise ! Si vous y parvenez, un cadeau vous attend !
Livret à retirer à l’Office de tourisme (2 €) du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Place de la Mairie Office de tourisme Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30 tourisme@neste-barousse.fr
English :
A locked suitcase.
A padlock to decode.
4 characters.
All that’s missing is you!
Come and play as a family and try to open the mysterious suitcase! If you succeed, a gift awaits you!
Booklet available from the Tourist Office (2 ?) Monday to Friday, 9am to 12pm and 2pm to 5pm.
