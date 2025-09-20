Jeu de piste « Laissez-passer, s’il vous plaît » Archives départementales des Vosges Épinal

Jeu de piste « Laissez-passer, s’il vous plaît » Archives départementales des Vosges Épinal samedi 20 septembre 2025.

Durée de l’atelier : 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À travers un jeu de piste truffé de différents défis archivistiques, vous aurez 1h pour aider un voyageur du temps à repartir en 1889 avec un document qui sera la clé de tous ses problèmes… Enfilez une blouse d’archiviste et lancez-vous !

Archives départementales des Vosges 3 avenue Pierre Blanck, 88000 Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 81 80 70 http://www.archives.vosges.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 81 80 70 »}, {« type »: « email », « value »: « vosges-archives@vosges.fr »}] [{« link »: « https://archives.vosges.fr »}] Les archives départementales ont pour mission de collecter, classer et conserver tout document administratif issu des services de l’État, des collectivités territoriales, des hôpitaux et des notaires, afin de les tenir à disposition du public. Elles conservent également des archives privées (archives d’individus, de familles, de syndicats, d’associations, etc.). Le directeur est un fonctionnaire d’État (Ministère de la Culture) mis à disposition du conseil départemental.

