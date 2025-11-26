Jeu de piste

Le Bugue Dordogne

2025-12-14

2025-12-14

2025-12-14

13h30 16h30. Partez à la recherche d'objets cachés dans les commerces su village pour compléter votre calendrier de l'avent et participer à la tombola finale. Gratuit

Organisé lors du marche de Noël du Bugue.

Organisé lors du marche de Noël du Bugue.

Votre mission

Partez à la recherche d’objets cachés dans les commerces su village pour compléter votre calendrier de l’avent et participer à la tombola finale.

Ouvert à tous les âges.

Stand de départ place de la mairie.

Tombola de nombreux lots à gagner offerts par les artisans et commerçants. .

Place de la mairie Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 22 17 05

English : Jeu de piste

1:30pm 4:30pm. Search for hidden objects in village shops to complete your advent calendar and take part in the final tombola. Free

German : Jeu de piste

13.30 16.30 Uhr. Machen Sie sich auf die Suche nach versteckten Objekten in den Geschäften des Dorfes, um Ihren Adventskalender zu vervollständigen und an der abschließenden Verlosung teilzunehmen. Kostenlos

Italiano :

13.30-16.30. Cercate gli oggetti nascosti nei negozi del villaggio per completare il vostro calendario dell’avvento e partecipate alla tombola finale. Gratuito

Espanol :

13.30 16.30 h. Busca objetos ocultos en las tiendas del pueblo para completar tu calendario de adviento y participa en la tómbola final. Gratis

