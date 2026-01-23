Jeu de piste Le fantôme de l’abbaye Phare de Saint-Mathieu Plougonvelin

Jeu de piste Le fantôme de l’abbaye

Phare de Saint-Mathieu 3 rue des Moines Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Alerte !

L’abbaye de Saint-Mathieu est en proie aux farces malicieuses d’un fantôme. La dernière victime n’est autre que l’abbé Chamel dont la cheville a été foulée.

Il est grand temps d’arrêter cet esprit facétieux avant qu’un incident plus grave ne survienne !

Son apparition est pour le moment inexpliquée, y aurait-il un traître au sein de la communauté monastique ?

À l’aide de frère Husse, venez résoudre les énigmes du fantôme, relevez les défis et tentez de le capturer afin de ramener le calme à l’abbaye.

Sur réservation. .

Phare de Saint-Mathieu 3 rue des Moines Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 00 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeu de piste Le fantôme de l’abbaye

L’événement Jeu de piste Le fantôme de l’abbaye Plougonvelin a été mis à jour le 2026-01-23 par OT IROISE BRETAGNE