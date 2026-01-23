Jeu de piste Le fantôme de l’abbaye Phare de Saint-Mathieu Plougonvelin
Jeu de piste Le fantôme de l’abbaye Phare de Saint-Mathieu Plougonvelin mercredi 25 février 2026.
Jeu de piste Le fantôme de l’abbaye
Phare de Saint-Mathieu 3 rue des Moines Plougonvelin Finistère
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25 16:30:00
2026-02-25
Alerte !
L’abbaye de Saint-Mathieu est en proie aux farces malicieuses d’un fantôme. La dernière victime n’est autre que l’abbé Chamel dont la cheville a été foulée.
Il est grand temps d’arrêter cet esprit facétieux avant qu’un incident plus grave ne survienne !
Son apparition est pour le moment inexpliquée, y aurait-il un traître au sein de la communauté monastique ?
À l’aide de frère Husse, venez résoudre les énigmes du fantôme, relevez les défis et tentez de le capturer afin de ramener le calme à l’abbaye.
Phare de Saint-Mathieu 3 rue des Moines Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 00 17
