Jeu de piste Le Festin perdu avec les Archi Kurieux Parking des Dunes Beg-Meil Fouesnant

Début : 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-22

Du côté de Beg-Meil, de nombreuses petites ribines peuvent mener à des trésors !

Pour cette activité, nous vous invitons à les emprunter en endossant le rôle du parfait enquêteur.

Au gré des petites impasses & des chemins creux, tantôt à l’ombre des pins, tantôt en suivant le sentier côtier, émerveillez-vous de tout

ce qui vous entoure et soyez aux aguets !

Si vous aimez mener l’enquête , cette activité est faite pour vous en famille, entre amis, apportez votre aide à

Archibald, grand-oncle de la famille des Archikurieux et trouvez la clef du mystère !

Un animateur vous accueillera et vous délivrera le kit du fin limier ! Partez ensuite à l’aventure en autonomie, à votre rythme pour résoudre une succession d’énigmes et permettre à Archibald de réussir !

Infos pratiques

À partir de 8 ans

En équipe de 2 à 6 personnes

( présence d’un adulte à minima)

Prévoir

• Lunettes casquette protection solaire

• À boire et pourquoi pas un p’tit goûter?

• De bonnes baskets

• Un smartphone rechargé !

RÉSERVATION obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan ou sur le site internet des archi kurieux. .

Parking des Dunes Beg-Meil Lieu de RDV de l’activité Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87

