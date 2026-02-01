Jeu de piste Le Festin perdu avec les Archi Kurieux Parking des Dunes Beg-Meil Fouesnant
Jeu de piste Le Festin perdu avec les Archi Kurieux
Parking des Dunes Beg-Meil Lieu de RDV de l’activité Fouesnant Finistère
Début : 2026-02-15 14:00:00
fin : 2026-02-22
2026-02-15 2026-02-22
Du côté de Beg-Meil, de nombreuses petites ribines peuvent mener à des trésors !
Pour cette activité, nous vous invitons à les emprunter en endossant le rôle du parfait enquêteur.
Au gré des petites impasses & des chemins creux, tantôt à l’ombre des pins, tantôt en suivant le sentier côtier, émerveillez-vous de tout
ce qui vous entoure et soyez aux aguets !
Si vous aimez mener l’enquête , cette activité est faite pour vous en famille, entre amis, apportez votre aide à
Archibald, grand-oncle de la famille des Archikurieux et trouvez la clef du mystère !
Un animateur vous accueillera et vous délivrera le kit du fin limier ! Partez ensuite à l’aventure en autonomie, à votre rythme pour résoudre une succession d’énigmes et permettre à Archibald de réussir !
Infos pratiques
À partir de 8 ans
En équipe de 2 à 6 personnes
( présence d’un adulte à minima)
Prévoir
• Lunettes casquette protection solaire
• À boire et pourquoi pas un p’tit goûter?
• De bonnes baskets
• Un smartphone rechargé !
RÉSERVATION obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan ou sur le site internet des archi kurieux. .
Parking des Dunes Beg-Meil Lieu de RDV de l’activité Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87
English : Jeu de piste Le Festin perdu avec les Archi Kurieux
