Jeu de Piste Le Grimoire d’Elfie Sauzé-Vaussais

Jeux de piste le grimoire d’Elfie
Mardi 28 octobre à 14h30
Médiathèque, Sauzé-Vaussais
À partir de 6 ans
Gratuit
Grâce au grimoire d’Elfie, viens résoudre des énigmes et retrouver le trésor caché.
Inscription 05 49 29 56 61 .
28 Rue du Baron Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61
