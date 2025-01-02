Jeu de piste Le mystère du dessin de Cezanne Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

Jeu de piste Le mystère du dessin de Cezanne Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence jeudi 2 janvier 2025.

Jeu de piste Le mystère du dessin de Cezanne

Du 02/01 au 31/03/2025

Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 17h30.

Du 01/04 au 30/09/2025

Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 17h30. Le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h30. sauf le 1er mai.

Du 01/10 au 31/12/2025

Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 17h30. sauf le 25 décembre. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 11.5 – 11.5 – 11.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-01-02 08:30:00

fin : 2025-03-31 17:30:00

Date(s) :

2025-01-02 2025-04-01 2025-10-01

Des énigmes à résoudre et des anecdotes historiques à glaner pour retrouver le dessin volé, le long de ce parcours original et ludique, dans les rues du centre ancien d’Aix-en-Provence. Kits à récupérer à l’office de tourisme.

Guidé par un kit d’enquêteur fourni par l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence, à vous de résoudre les 18 énigmes de l’aventure tout en profitant d’un parcours original à travers la ville, ponctué d’anecdotes historiques.



➜ Kit disponible en français et en anglais (1 kit confié pour 2 personnes)

➜ Difficulté des énigmes moyenne, pour ados/adultes (à partir de 9 ans).

➜ Durée 2h15 à allure normale



⚠️ L’Office de Tourisme est fermé les dimanches du 1er octobre au 31 mars et certains jours fériés, le kit d’enquêteur devra être récupéré la veille.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Solve riddles and hear some historical anecdotes during a fun and original tour, where visitors try to find the stolen drawing in the streets of the old Aix-en-Provence. Kits to be collected from the tourist office.

German :

Auf diesem originellen und spielerischen Rundgang durch die Straßen des alten Zentrums von Aix-en-Provence gilt es, Rätsel zu lösen und historische Anekdoten zu sammeln, um die gestohlene Zeichnung wiederzufinden. Die Kits können im Fremdenverkehrsamt abgeholt werden.

Italiano :

Risolvete indovinelli e raccogliete aneddoti storici per ritrovare il disegno rubato in questo percorso originale e divertente per le vie del centro storico di Aix-en-Provence. I kit sono disponibili presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Resuelva enigmas y entérese de anécdotas históricas para encontrar el dibujo robado a lo largo de este original y divertido recorrido por las calles del centro histórico de Aix-en-Provence. Kits disponibles en la Oficina de Turismo.

L’événement Jeu de piste Le mystère du dessin de Cezanne Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-01-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence