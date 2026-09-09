Informations pratiques

Gouffern en Auge

Jeu de piste « Le mystère du Siècle des lumières »

Château du Bourg-Saint-Léonard Gouffern en Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26 14:30:00

fin : 2026-10-26 16:00:00

Date(s) :

2026-10-26

Le mystère du Siècle des lumières

Jeu de piste au Bourg-Saint-Léonard

En 1780, le baron de Cromot cacha un coffre du Cercle Secret dans le château.

Suivez les indices, déchiffrez les codes et révélez un secret vieux de plus de deux siècles.

Château du Bourg-Saint-Léonard –

RDV : Château du Bourg-Saint-Léonard-Gouffern-en-Auge

Durée : 1h30 environ

8 ans et plus

Réservation obligatoire au 07.85.51.24.95

Tarifs: 5€/adulte – 3€/réduit (demandeurs d’emploi) – gratuit pour les – de 12 ans

Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .

Château du Bourg-Saint-Léonard Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeu de piste « Le mystère du Siècle des lumières »

L’événement Jeu de piste « Le mystère du Siècle des lumières » Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-09-09 par Terres d’Argentan Intercom