Jeu de piste « Le mystère du Siècle des lumières » Gouffern en Auge
lundi 26 octobre 2026 · Gouffern en Auge
Informations pratiques
Gouffern en Auge
Jeu de piste « Le mystère du Siècle des lumières »
Château du Bourg-Saint-Léonard Gouffern en Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-26 14:30:00
fin : 2026-10-26 16:00:00
Date(s) :
2026-10-26
Le mystère du Siècle des lumières
Jeu de piste au Bourg-Saint-Léonard
En 1780, le baron de Cromot cacha un coffre du Cercle Secret dans le château.
Suivez les indices, déchiffrez les codes et révélez un secret vieux de plus de deux siècles.
Château du Bourg-Saint-Léonard –
RDV : Château du Bourg-Saint-Léonard-Gouffern-en-Auge
Durée : 1h30 environ
8 ans et plus
Réservation obligatoire au 07.85.51.24.95
Tarifs: 5€/adulte – 3€/réduit (demandeurs d’emploi) – gratuit pour les – de 12 ans
Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .
Château du Bourg-Saint-Léonard Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr
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English : Jeu de piste « Le mystère du Siècle des lumières »
L’événement Jeu de piste « Le mystère du Siècle des lumières » Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-09-09 par Terres d’Argentan Intercom
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