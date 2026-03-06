Jeu de piste Le Réveil des éléments Lichtenberg

Jeu de piste Le Réveil des éléments

rue des Cochers Lichtenberg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date :

Début : Vendredi 2026-04-03 10:00:00

fin : 2026-04-30 17:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Munis du livret de jeu, les enfants entre 6 et 9 ans et leur famille résolvent une série d’énigmes pour percer le mystère des éléments.

Tout au long du mois, les jeunes explorateurs de 6 à 9 ans partent à l’aventure grâce à un jeu de pisteLe réveil des éléments en autonomie au cœur du château. Munis du livret de jeu, les enfants et leur famille résolvent une série d’énigmes pour percer le mystère des éléments. Une surprise bien méritée est remise à la fin du parcours.

Livret de jeu en vente à l’accueil du château au tarif de 2€. .

rue des Cochers Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 98 72 chateaudelichtenberg@hanau-lapetitepierre.alsace

English :

Armed with a game booklet, children aged 6 to 9 and their families solve a series of riddles to unravel the mystery of the elements.

