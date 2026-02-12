Jeu de piste Le Touquet-Paris-Plage
Jeu de piste Le Touquet-Paris-Plage lundi 16 février 2026.
Jeu de piste
Office du tourisme Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Début : 2026-02-16
fin : 2026-03-08
Jeu de piste d’hiver.
A la recherche des anomalies !
Chez les commerçants et restaurateurs touquettois.
Bienvenue dans ce jeu amusant pour toute la famille !
Partez à la recherche des anomalies dissimulées dans les vitrines de vos commerçants et redécouvrez votre ville de façon ludique. .
Office du tourisme Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
