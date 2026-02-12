Jeu de piste Le Touquet-Paris-Plage

Jeu de piste

Début : 2026-02-16

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-02-16

Jeu de piste d’hiver.

A la recherche des anomalies !

Chez les commerçants et restaurateurs touquettois.

Bienvenue dans ce jeu amusant pour toute la famille !

Partez à la recherche des anomalies dissimulées dans les vitrines de vos commerçants et redécouvrez votre ville de façon ludique. .

Office du tourisme Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

