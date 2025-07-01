Jeu de piste Le trésor Bonaparte Boutique Côté Tourisme Pontivy
Jeu de piste Le trésor Bonaparte
Boutique Côté Tourisme 21 Quai Presbourg Pontivy Morbihan
Début : 2025-07-01 14:00:00
fin : 2025-09-30 16:30:00
2025-07-01 2025-09-01 2025-10-01
Une légende dit qu’un trésor a été dissimulé à Napoléonville et qu’il attend ceux qui s’en montreront dignes. Serez-vous capables de résoudre les énigmes et de déjouer les pièges qui protègent depuis plus de 150 ans le trésor des Bonaparte ?
À partir de 12 ans | De 2 à 6 joueurs | En autonomie | Kit de jeu à retirer à la Boutique Côté Tourisme pendant les horaires d’ouverture. .
