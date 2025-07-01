Jeu de piste Le trésor Bonaparte Boutique Côté Tourisme Pontivy

Jeu de piste Le trésor Bonaparte Boutique Côté Tourisme Pontivy mardi 1 juillet 2025.

Jeu de piste Le trésor Bonaparte

Boutique Côté Tourisme 21 Quai Presbourg Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 14:00:00

fin : 2025-09-30 16:30:00

Date(s) :

2025-07-01 2025-09-01 2025-10-01

Une légende dit qu’un trésor a été dissimulé à Napoléonville et qu’il attend ceux qui s’en montreront dignes. Serez-vous capables de résoudre les énigmes et de déjouer les pièges qui protègent depuis plus de 150 ans le trésor des Bonaparte ?

À partir de 12 ans | De 2 à 6 joueurs | En autonomie | Kit de jeu à retirer à la Boutique Côté Tourisme pendant les horaires d’ouverture. .

Boutique Côté Tourisme 21 Quai Presbourg Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jeu de piste Le trésor Bonaparte Pontivy a été mis à jour le 2025-08-08 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté