Jeu de piste Le Trésor du Templier, Domaine de Saint-Jean / Chapelle de Locjean, Riantec

Informations pratiques

Jeu de piste Le Trésor du Templier Dimanche 20 septembre, 15h00 Domaine de Saint-Jean / Chapelle de Locjean Morbihan

RDV à 15 h à la Chapelle de Locjean – Parking sur site / Durée : environ 2 heures – Prévoir des chaussures adaptées

sur Inscription auprès de l’Effet Mer avant le 16 septembre :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le retour du jeu de piste Le Trésor du Templier

Fort du succès rencontré en 2023, la commune de Riantec renouvelle cette année le jeu de piste Le Trésor du Templier.

Voyagez dans le temps, entre histoire et légendes ! Ce parcours familial et ludique vous fera découvrir les richesses du patrimoine religieux, historique et naturel du site de Saint-Jean.

Au fil des énigmes, explorez les rites et traditions qui, depuis l’époque néolithique jusqu’à nos jours, ont laissé leur empreinte à Saint-Jean.

L’histoire :

A la fin du 19e siècle, lors de l’inauguration de la nouvelle chapelle Saint-Jean, l’abbé Collet, recteur de Riantec, fit une étonnante découverte !

À quelques mètres de là, se trouvait dissimulé un parchemin médiéval signé de la main d’un mystérieux chevalier Templier.

En 1314, ce dernier avait fui Paris pour échapper aux troupes du roi Philippe le Bel, qui voulait anéantir l’ordre des Templiers. Avant de rejoindre l’Angleterre, le pieux chevalier préféra s’alléger et cacha son trésor sur le domaine Saint-Jean, à Riantec.

Malgré tous ses efforts, le pauvre recteur ne parvint jamais à retrouver le trésor, qui aurait sans doute fait le bonheur de sa paroisse.

A vous maintenant de relever le défi !

Saurez-vous retrouver la cachette du trésor du Templier ?

Domaine de Saint-Jean / Chapelle de Locjean Saint-Jean 56670 Riantec Riantec 56670 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « effetmer@mairie-riantec.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0297335266 »}] Le Domaine de Saint-Jean est un site naturel et historique situé autour du village et de la chapelle de Locjean

Le retour du jeu de piste Le Trésor du Templier

©CommuneDeRiantec