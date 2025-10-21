Jeu de piste « Le trésor volé du Breizh Pearl » à la pointe Saint-Mathieu Phare de Saint-Mathieu Plougonvelin

Jeu de piste « Le trésor volé du Breizh Pearl » à la pointe Saint-Mathieu Phare de Saint-Mathieu Plougonvelin mardi 21 octobre 2025.

Jeu de piste « Le trésor volé du Breizh Pearl » à la pointe Saint-Mathieu

Phare de Saint-Mathieu 3 rue des Moines Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-21 16:30:00

Date(s) :

2025-10-21

Stiv Mc Kouign Le plus grand pirate des Galapagozh et capitaine du Breizh Pearl est en pleurs, son précieux butin lui a été dérobé !

Quel pirate du Breizh Pearl a osé faire cela ?

Voilà la question à laquelle il faudra répondre au travers d’un jeu de piste dont seuls les plus téméraires arriveront au bout !

Pour ce faire, nul besoin de smartphone ou d’outils high tech, il vous suffira juste d’une bonne dose de courage et d’une paire de chaussures afin d’explorer le patrimoine local de la pointe Saint-Mathieu, trouver les indices, les résoudre, puis cogiter suffisamment pour parvenir à retrouver le voleur.

En solo, entre amis ou en famille, venez tester vos talents d’enquêteurs dans ce jeu grandeur nature. .

Phare de Saint-Mathieu 3 rue des Moines Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 00 17

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jeu de piste « Le trésor volé du Breizh Pearl » à la pointe Saint-Mathieu Plougonvelin a été mis à jour le 2025-09-12 par OT IROISE BRETAGNE