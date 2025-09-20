Jeu de piste : « Le voyageur du temps » Archives départementales Du Val-D’oise Pontoise

Jeu de piste : « Le voyageur du temps » Archives départementales Du Val-D’oise Pontoise samedi 20 septembre 2025.

Accès libre. Activité familiale, à partir de 7 ans.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le voyage dans le temps existe !

Voilà une histoire incroyable et pourtant vraie : un habitant du Val-d’Oise a inventé une machine à voyager dans le temps ! Il en a profité pour visiter différents monuments du territoire à des époques variées, et s’est amusé à laisser des indices de sa présence dans les archives : arriverez-vous à résoudre ses énigmes pour retrouver sa trace ?

Archives départementales Du Val-D’oise 3 Av. de la Palette, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Larris / Maradas / Palette / Bocage Val-D’Oise Île-de-France

